Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2006

Отец: не указан

Мать: Репина Нина Владимировна

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