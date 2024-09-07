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Карпова (Носова) Елена Петрова

Место рождения

Романово

Дата рождения

16.05.1868

Дата смерти

20.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1868

Отец: Носов Петр Васильев

Мать: Носова Ульяна Федорова

воспреемники: Яков Федоров Чертовских и девица Параскева Стефанова Носова
Бракосочетание
08.11.1889

Муж: Карпов Макар Васильев

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
поручители по жениху: Абрам Васильев Карпов и с. Ольховец Василий Харитонов Киреев; по невесте: Iона Петров Носов и Семен Михайлов Воронов
Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Кириллова (Карпова) Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
воспреемники: Петр Михайлов Плотников и девица Мария Абрамова Карпова
Смерть
20.02.1904
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
умерла от чахотки

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