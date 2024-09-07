Карпова (Носова) Елена Петрова
Место рожденияРоманово
Дата рождения16.05.1868
Дата смерти20.02.1904
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1868
Отец: Носов Петр Васильев
Мать: Носова Ульяна Федорова
воспреемники: Яков Федоров Чертовских и девица Параскева Стефанова Носова
Бракосочетание
08.11.1889
поручители по жениху: Абрам Васильев Карпов и с. Ольховец Василий Харитонов Киреев; по невесте: Iона Петров Носов и Семен Михайлов Воронов
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: Кириллова (Карпова) Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Карпов Макар Васильев
воспреемники: Петр Михайлов Плотников и девица Мария Абрамова Карпова
Смерть
20.02.1904
умерла от чахотки