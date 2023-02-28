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Баско Михаил Иванович

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Место рождения

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

Около 1983

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Баско Иван Платонович

Мать: Баско Анна Павловна

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1955

Жена: Баско Сысоева Галина Спиридоновна

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1956

Сын: Баско Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Баско Сысоева Галина Спиридоновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Баско Молодых Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Баско Сысоева Галина Спиридоновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Около 1983
Курган, город Курган, Курганская область
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