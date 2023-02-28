Баско Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.08.1933
Дата смертиОколо 1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Отец: Баско Иван Платонович
Мать: Баско Анна Павловна
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
05.02.1956
Мать ребёнка: Баско Сысоева Галина Спиридоновна
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Баско Молодых Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Баско Сысоева Галина Спиридоновна
Смерть
Около 1983
Курган, город Курган, Курганская область