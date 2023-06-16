Худин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1954

Дочь: Банных Алевтина Павловна

Мать ребёнка: Худина Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина Римма Павловна

Мать ребёнка: Худина Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана