Худин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1954
Дочь: Банных Алевтина Павловна
Мать ребёнка: Худина Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина Римма Павловна
Мать ребёнка: Худина Клавдия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана