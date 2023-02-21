Кадочников Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кадочников Андрей Ефимович

Мать: Кадочникова Ксения

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кадочников Семеон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кадочников Афанасий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кадочников Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кадочников Андриан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кадочников Никифор

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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