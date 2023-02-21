Кадочников Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Кадочников Андрей Ефимович
Мать: Кадочникова Ксения
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кадочников Семеон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кадочников Афанасий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кадочников Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кадочников Андриан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кадочников Никифор
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно