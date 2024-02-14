Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1875
Дата смерти17.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
17.08.1903
Дочь: Пастухова (Болембах) Зинаида
Отец ребёнка: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Болембах Нахим
Отец ребёнка: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
10.10.1909
Сын: Болембах Михаил Ст.Сержант
Отец ребёнка: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Незамужем (Болембах) Хана
Отец ребёнка: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
01.10.1914
Отец ребёнка: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
17.03.1916
Отец ребёнка: Болембах Иуда
Рождение ребёнка
17.11.1920
Дочь: (Болембах) Рахиль Иудовна
Отец ребёнка: Болембах Иуда
Смерть
17.10.1951