Пшеничный Феодор Платонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1876
Рождение ребёнка
04.08.1907
Сын: Пшеничный Дионисий Федоров
Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина
Рождение ребёнка
30.03.1910
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Пшеничный Николай Федоров
Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина
Рождение ребёнка
25.03.1926
Сын: Пшеничный Василий Федорович
Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина
Работа или профессия
Неизвестно