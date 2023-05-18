Пшеничный Феодор Платонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшеничный Феодор Платонов

Пшеничный Феодор Платонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1876

Отец: Пшеничный Пантелеймон Корнеевич

Мать: Пшеничный Марфа Николаева

Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Пшеничный Дионисий Федоров

Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина

Рождение ребёнка
30.03.1910

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина

Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Пшеничный Николай Федоров

Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина

Рождение ребёнка
25.03.1926

Сын: Пшеничный Василий Федорович

Мать ребёнка: Пшеничная Евдокия Фомина

Работа или профессия
Неизвестно