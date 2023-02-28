Геннадиев (Рухлов) Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геннадиев (Рухлов) Борис Сергеевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1908

Дата смерти

24.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1908

Отец: Рухлов Сергей Николаевич

Мать: Геннадиева Анна Иосифовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1938

Сын: Геннадьев Сергей Борисович

Мать ребёнка: Геннадиева Нина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геннадиева Нина Ивановна

Смерть
24.10.1941
Ситомля, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
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