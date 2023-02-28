Геннадиев (Рухлов) Борис Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1908
Дата смерти24.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1908
Рождение ребёнка
10.10.1938
Сын: Геннадьев Сергей Борисович
Мать ребёнка: Геннадиева Нина Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Геннадиева Нина Ивановна
Смерть
24.10.1941
Ситомля, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область