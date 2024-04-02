Рекшинская Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинская Александра

Рекшинская Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Вячеслав

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Борис

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Отец ребёнка: Рекшинский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекшинский Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close