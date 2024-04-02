Рекшинская Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Вячеслав
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Борис
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Отец ребёнка: Рекшинский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рекшинский Михаил
Смерть
Неизвестно