von Cronberg-Ohren Franko VIII. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Cronberg-Ohren Franko VIII.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1339

Дата смерти

Между 1378 и 1379

Пол

Мужской

Отец

До 1318 г.р.

Мать

До 1320 г.р.

Жена

До 1355 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1339

Отец: Von Eschborn Und Cronberg Walter V.

Мать: Rheinberg? Lyse von

Бракосочетание
1355

Жена: Reifenberg Loretta von

Рождение ребёнка
1367

Сын: Von Cronberg-Ohren Walter VI.

Мать ребёнка: Reifenberg Loretta von

<Of Kronberg,Hessen-Nassau,Prussia>
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1378 и 1379