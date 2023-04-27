von Cronberg-Ohren Franko VIII.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1339
Дата смертиМежду 1378 и 1379
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1339
Бракосочетание
1355
Жена: Reifenberg Loretta von
Рождение ребёнка
1367
Сын: Von Cronberg-Ohren Walter VI.
Мать ребёнка: Reifenberg Loretta von
<Of Kronberg,Hessen-Nassau,Prussia>
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1378 и 1379