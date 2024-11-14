Капицын Егор Никитич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капицына Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1858
Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна
Рождение ребёнка
После 1858
Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно