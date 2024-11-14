Капицын Егор Никитич 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капицын Егор Никитич

Место рождения

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Капицын Никита Кондратьевич

Мать: Капицына Марфа Федорова

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капицына Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Капицын Евтихий Егорович

Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Капицын Петр Егорович

Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1858

Сын: Капицын Степан Егорович

Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Капицын Парамон Егорович

Мать ребёнка: Капицына Домна Ивановна

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Смерть
Неизвестно

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