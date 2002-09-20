Петнюнас Сергей Владиленович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петнюнас Сергей Владиленович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

14.07.1957

Дата смерти

20.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
20.09.2002
Кардамонское ущелье, Северная Осетия
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