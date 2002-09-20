Петнюнас Сергей Владиленович
Место рождения
Дата рождения14.07.1957
Дата смерти20.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.09.2002
Кардамонское ущелье, Северная Осетия