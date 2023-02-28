(рекрут с 1807) Аким Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(рекрут с 1807) Аким Евдокимович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: (переведен В Анновку В 1822) Николай Акимович

Мать ребёнка: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ерофей Акимович

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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