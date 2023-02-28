(рекрут с 1807) Аким Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1801
Сын: (переведен В Анновку В 1822) Николай Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ерофей Акимович
Мать ребёнка: не указана
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно