Пыхтин Семен Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 3983 лист 235 (об.)
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1732
Дочь: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна
Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Черкашенина Марфа (?)
Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Трафимова Наталия
Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Кизилова Прасковья
Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1753