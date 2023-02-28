Пыхтин Семен Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхтин Семен Афанасьевич

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Место рождения

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 3983 лист 235 (об.)
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Пыхтин Дорофей Семенович

Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1732

Дочь: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна

Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Черкашенина Марфа (?)

Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Трафимова Наталия

Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Кизилова Прасковья

Мать ребёнка: Пыхтина Александра Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыхтина Александра Михайловна

Смерть
1753
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