Солошенко (Цыганкова) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солошенко (Цыганкова) Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солошенко Алексей Викторович

Рождение ребёнка
2008

Сын: Солошенко Савелий Алексеевич

Отец ребёнка: Солошенко Алексей Викторович

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Солошенко Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Солошенко Алексей Викторович

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