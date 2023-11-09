Солошенко (Цыганкова) Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2008
Сын: Солошенко Савелий Алексеевич
Отец ребёнка: Солошенко Алексей Викторович
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Солошенко Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Солошенко Алексей Викторович