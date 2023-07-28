Трошева Лидия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошева Лидия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошев Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошев Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1973

Дочь: Трошева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Трошев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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