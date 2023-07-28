Трошева Лидия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трошев Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1973
Дочь: Трошева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Трошев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно