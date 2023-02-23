Чохова Матрёна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чохов Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Фёдорова
Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Фёдорова
Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чохов Степан Фёдоров
Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев
Место жительства
1850
97 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чохов Фёдор Андреев
Смерть
Неизвестно