Чохова Матрёна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чохова Матрёна Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чохов Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Фёдорова

Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Фёдорова

Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чохов Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Чохов Фёдор Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
97 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чохов Фёдор Андреев

Смерть
Неизвестно
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