Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Федосья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Сидоров
Рождение ребёнка
1811
Сын: Михаил Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Сидоров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андрей Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Сидоров
Смерть
Неизвестно