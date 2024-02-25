Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида

Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Федосья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Сидоров

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Сидоров

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андрей Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Сидоров

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Сидоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close