Ташкина (Белова) Ольга Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1940
Дата смерти22.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1962
Дочь: Думлер Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.04.1965
Дочь: Одинокова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.04.1968
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.01.1973
Дочь: Фёдорова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.05.1975
Дочь: Харченко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич
Смерть
22.10.2001