Ташкина (Белова) Ольга Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкина (Белова) Ольга Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1940

Дата смерти

22.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940

Отец: не указан

Мать: Белова-Алексеева Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
26.04.1962

Дочь: Думлер Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.04.1965

Дочь: Одинокова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
06.04.1968

Сын: Ташкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.01.1973

Дочь: Фёдорова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.05.1975

Дочь: Харченко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ташкин Василий Прокопьевич

Смерть
22.10.2001