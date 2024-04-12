Григорий Гордеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Гордеев

Место рождения

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефрем Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Гордеев

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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