Григорий Гордеев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефрем Григорьев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Гордеев
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно