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Астраханцов Филипп Кириллов

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Астраханцов Кирилл Андреев

Мать: Астраханцева Матрена Семенова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Астраханцов Тимофей Филиппов

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Астраханцов Амвросий Филиппов

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Астраханцев Стефан Филиппов

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Марина Филиппова

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Астраханцев Семен Филиппов

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1796 ст.

Сын: Астраханцев Федор Филиппов

Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Пелагея Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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