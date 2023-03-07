Астраханцов Филипп Кириллов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Астраханцов Тимофей Филиппов
Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Астраханцов Амвросий Филиппов
Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Астраханцев Стефан Филиппов
Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Марина Филиппова
Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Астраханцев Семен Филиппов
Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
16.05.1796 ст.
Сын: Астраханцев Федор Филиппов
Мать ребёнка: Астраханцова Пелагея Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812