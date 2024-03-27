Кролевец Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кролевец Анатолий Сергеевич

Место рождения

с. Полтавка Омской области

Дата рождения

21.12.1917

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1917

Отец: Кролевец Сергей Дорофеич

Мать: Кролевец Надежда

с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сочи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сочи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кролевец Аника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1995
Алушта
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