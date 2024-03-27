Кролевец Анатолий Сергеевич
Место рожденияс. Полтавка Омской области
Дата рождения21.12.1917
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1917
Отец: Кролевец Сергей Дорофеич
Мать: Кролевец Надежда
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сочи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сочи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кролевец Аника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1995
Алушта