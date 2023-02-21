Качин Прокопий (Евфимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качин Прокопий (Евфимов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качин Ефим Стефанович

Мать: Качина Параскева Федотова

Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Качин Илья Прокопьев

Мать ребёнка: Качина Пелагия Филиппова

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Пелагия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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