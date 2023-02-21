Качин Прокопий (Евфимов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качин Ефим Стефанович
Рождение ребёнка
19.07.1881
Сын: Качин Илья Прокопьев
Мать ребёнка: Качина Пелагия Филиппова
Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Пелагия Филиппова
Смерть
Неизвестно