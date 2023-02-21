Катышев Иван Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышев Иван Агапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Катышев Агап Иванович

Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна

Место жительства
1931
Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катышева Акулина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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