Катышев Иван Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1922
Мать ребёнка: Катышева Акулина Дмитриевна
Место жительства
1931
Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно