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Логин Макаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Макар Фокин

Мать: Евдокия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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