Землянухин Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянухин Фёдор Андреевич

Место рождения

Гаврильск, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.06.1904

Дата смерти

15.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаврильск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1946

Дочь: Чутьева Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Землянухина Матрёна Афанасьевна

Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.05.1961
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)