Землянухин Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1904
Дата смерти15.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1946
Дочь: Чутьева Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Землянухина Матрёна Афанасьевна
Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.05.1961
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)