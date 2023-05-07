Алексей (Калин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей (Калин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Андреев Гаврила

Мать: Митрофанова Биксолтан

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья

Рождение ребёнка
1754

Сын: Терентей

Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья

Рождение ребёнка
1757

Сын: Матвей

Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья

Рождение ребёнка
1760

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Селивер Марья

Смерть
Неизвестно