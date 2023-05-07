Алексей (Калин)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Андреев Гаврила
Мать: Митрофанова Биксолтан
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья
Рождение ребёнка
1754
Сын: Терентей
Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья
Рождение ребёнка
1757
Сын: Матвей
Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья
Рождение ребёнка
1760
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Ильина Селивер Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Селивер Марья
Смерть
Неизвестно