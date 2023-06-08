Лосева Наталья Петровна
Место рожденияпоселок Каражал Карагандинская область Казахстан
Дата рождения23.02.1958
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1958
Отец: Чащихин Александр
Мать: Лосева Марта Петровна
поселок Каражал Карагандинская область Казахстан
Рождение ребёнка
14.05.1981
Сын: Чмиль Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович
Ленинград
Рождение ребёнка
07.10.1984
Сын: Чмиль Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович
Ленинград
Рождение ребёнка
26.02.1986
Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович
Ленинград
Рождение ребёнка
30.08.1991
Дочь: Чмиль Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович
Житикара, Житикаринский район, Костанайская область