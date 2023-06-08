Лосева Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосева Наталья Петровна

Лосева Наталья Петровна

Место рождения

поселок Каражал Карагандинская область Казахстан

Дата рождения

23.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1958

Отец: Чащихин Александр

Мать: Лосева Марта Петровна

поселок Каражал Карагандинская область Казахстан
Рождение ребёнка
14.05.1981

Сын: Чмиль Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович

Ленинград
Рождение ребёнка
07.10.1984

Сын: Чмиль Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович

Ленинград
Рождение ребёнка
26.02.1986

Сын: Чмиль Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович

Ленинград
Рождение ребёнка
30.08.1991

Дочь: Чмиль Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Чмиль Сергей Валентинович

Житикара, Житикаринский район, Костанайская область