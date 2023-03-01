Кочеткова (Киселева) Ириина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Киселева) Ириина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1910

Дата смерти

29.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1910

Отец: Киселев Гавриил

Мать: Киселева Анастасия

Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Голубева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Рождение ребёнка
19.01.1938

Сын: Кочетков Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1944

Сын: Кочетков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1946

Сын: Кочетков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Николай Петрович

Смерть
29.01.1991
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