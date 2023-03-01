Кочеткова (Киселева) Ириина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1910
Дата смерти29.01.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1910
Отец: Киселев Гавриил
Мать: Киселева Анастасия
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Голубева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1938
Сын: Кочетков Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1944
Сын: Кочетков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1946
Сын: Кочетков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1991