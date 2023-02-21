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Лузенин Петр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лузенин Ефим Григорьевич

Мать: Лузенина Парасковья Алексеевна

Смерть
1846
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