(Рачкова) Наталья Ивановна
женский, родилась 18.08.1869 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
умерла Неизвестно
ОтецРачков Иван СимеоновОколо 1823 ст. г.р.
МатьРачкова Агафия ИвановаОколо 1831 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1869 ст.
Отец: Рачков Иван Симеонов
Мать: Рачкова Агафия Иванова
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
Место жительства
Неизвестно
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд
Смерть
Неизвестно