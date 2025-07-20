(Рачкова) Наталья Ивановна 18.08.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Рачкова) Наталья Ивановна

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась 18.08.1869 ст., Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

умерла Неизвестно

Отец
Рачков Иван СимеоновОколо 1823 ст. г.р.
Мать
Рачкова Агафия ИвановаОколо 1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1869 ст.

Отец: Рачков Иван Симеонов

Мать: Рачкова Агафия Иванова

Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Место жительства
Неизвестно
Абабурово, Дубковская волость, Покровский уезд

Смерть
Неизвестно

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