Замятина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Татьяна Николаевна

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Место рождения

Терекла, Гайский, Оренбургская область

Дата рождения

15.01.1906 ст.

Дата смерти

24.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906 ст.

Отец: Замятин Николай Васильевич

Мать: Романова Вера Михайловна

Терекла, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.11.1933

Дочь: Сарапулова Лидия Ефремовна

Отец ребёнка: Сарапулов Ефрем Павлович

Комсомольское, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Ефрем Павлович

Смерть
24.10.1989
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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