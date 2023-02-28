Замятина Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1906 ст.
Дата смерти24.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1933
Дочь: Сарапулова Лидия Ефремовна
Отец ребёнка: Сарапулов Ефрем Павлович
Комсомольское, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1989
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область