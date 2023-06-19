Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1904 ст.
Отец: Василий Константинович
Мать: Анна Федоровна
Афанасьевская церковь 27.03.1904 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Анна Федоровна Бешкино крестьянин Федор Алексеевич Чермы крестьянская до... Показать все
Смерть
Неизвестно