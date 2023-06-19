Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.03.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
27.03.1904 ст.

Отец: Василий Константинович

Мать: Анна Федоровна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.03.1904 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Анна Федоровна Бешкино крестьянин Федор Алексеевич Чермы крестьянская до... Показать все
Смерть
Неизвестно