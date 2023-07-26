Илларионов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1984
Дочь: Илларионова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Илларионова Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
14.11.1988
Сын: Илларионов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Илларионова Ольга Анатольевна