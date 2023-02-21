Панова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1901

Дата смерти

06.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Филиппова Вера Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
11.04.1932

Дочь: Иванова Мария Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.03.1941

Дочь: Никифорова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Александр Сергеевич

Смерть
06.04.1988
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