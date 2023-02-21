Панова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1901
Дата смерти06.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Филиппова Вера Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
11.04.1932
Дочь: Иванова Мария Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1941
Дочь: Никифорова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Панов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1988