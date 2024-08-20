Самсонов Петр Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти25.02.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Самсонов Семен Прокофьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
06.08.1846
Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
23.07.1848
Дочь: (Самсонова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
19.03.1851
Сын: Самсонов Никифор Петрович
Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева
Смерть
25.02.1852
Причина смерти: от падучей болезни