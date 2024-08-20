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Самсонов Петр Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.02.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Самсонов Семен Прокофьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Самсонов Петр Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1846

Сын: Самсонов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1848

Дочь: (Самсонова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1851

Сын: Самсонов Никифор Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Анна Алексеева

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.02.1852
Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от падучей болезни

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