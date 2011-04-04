Клышпач (Телеш) Надежда Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1937
Дата смерти04.04.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937
Отец: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1960
Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1961
Сын: Клышпач Александр Павлович
Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1967
Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1978
Сын: Клышпач Владимир Павлович
Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1978
Дочь: Бондаренко Вера Павловна
Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2011