Клышпач (Телеш) Надежда Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клышпач (Телеш) Надежда Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1937

Дата смерти

04.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1937

Отец: Телеш Адам Петрович

Мать: Телеш Василина Геннадьевна

Рождение ребёнка
10.09.1960

Сын: Клышпач Валерий Павлович

Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович

Рождение ребёнка
26.11.1961

Сын: Клышпач Александр Павлович

Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1967

Сын: Клышпач Василий Павлович

Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1978

Сын: Клышпач Владимир Павлович

Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1978

Дочь: Бондаренко Вера Павловна

Отец ребёнка: Клышпач Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клышпач Павел Михайлович

Смерть
04.04.2011
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