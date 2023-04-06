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Демченков Сергей Семенович

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Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

20.09.1913

Дата смерти

16.02.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Место
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Рождение
20.09.1913

Отец: Демченков Семен Михайлович

Мать: Демченков Пелагея Ивановна

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
АЛЕНЬ (устар. Аленя, Олень), д., Клетнян. р-на, Мужиновского с.п., в 15 км к Ю. от Клетни, на левом берегу реки Опороть (53°15'50" с.ш., 33°0945" в.д.). 0,28 т.ж.; макс. 1,26 т.ж. (1926). Упом. с XVII... Показать все
Место жительства
С 1935 по 1939
Образование
Около 1937
Жиздра, Калужская область, Россия
Окончание Педучилища
Бракосочетание
1938

Жена: Демченкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1939

Сын: Демченков Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Демченкова Мария Михайловна

Военная служба
?.01.1940
Оренбургская область, Россия
Старший лейтенант, подготовка военнослужащих лётного училища
Рождение ребёнка
17.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демченкова Мария Михайловна

Место жительства
1946
Чернигов, Чернігівська область
Перевод летного училища в чернигов
Работа или профессия
С 1947 по 1956
Акуличи, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Директор школы
Рождение ребёнка
31.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демченкова Мария Михайловна

Образование
1953
Высшее педагогичское заочно
Место жительства
1956
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Зав Районо
Работа или профессия
По 1963
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Зам председателя райисполкома
Работа или профессия
После 1964
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Зауч и директор вечерней школы рабочей молодежи. Преподаватель рус яз и литературы
Смерть
16.02.1990
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