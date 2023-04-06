Демченков Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения20.09.1913
Дата смерти16.02.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1913
АЛЕНЬ (устар. Аленя, Олень), д., Клетнян. р-на, Мужиновского с.п., в 15 км к Ю. от Клетни, на левом берегу реки Опороть (53°15'50" с.ш., 33°0945" в.д.). 0,28 т.ж.; макс. 1,26 т.ж. (1926). Упом. с XVII... Показать все
Место жительства
С 1935 по 1939
Образование
Около 1937
Жиздра, Калужская область, Россия
Окончание Педучилища
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
01.06.1939
Сын: Демченков Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Демченкова Мария Михайловна
Военная служба
?.01.1940
Оренбургская область, Россия
Старший лейтенант, подготовка военнослужащих лётного училища
Рождение ребёнка
17.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демченкова Мария Михайловна
Место жительства
1946
Чернигов, Чернігівська область
Перевод летного училища в чернигов
Работа или профессия
С 1947 по 1956
Акуличи, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Директор школы
Рождение ребёнка
31.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демченкова Мария Михайловна
Образование
1953
Высшее педагогичское заочно
Место жительства
1956
Зав Районо
Работа или профессия
По 1963
Зам председателя райисполкома
Работа или профессия
После 1964
Зауч и директор вечерней школы рабочей молодежи. Преподаватель рус яз и литературы
Смерть
16.02.1990