Харлов Валерьевич Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1997
Сын: Харлов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности