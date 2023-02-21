Харлов Валерьевич Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлов Валерьевич Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1997

Сын: Харлов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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