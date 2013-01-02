Лысенко (Сербина) Елена Мартыновна
Место рожденияСеверо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка
Дата рождения07.06.1925
Дата смерти02.01.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925
Отец: Сербин Мартын
Мать: Сербина Екатерина
Северо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка
Бракосочетание
Около 1945
Мамлютка
Рождение ребёнка
13.06.1959
Отец ребёнка: Лысенко Иван Семенович
Казахстан, город Мамлютка
Адрес в Мамлютке: ул. Пролетарская, д.16, кв.2 (дом снесен).
Смерть
02.01.2013
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область