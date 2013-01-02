Лысенко (Сербина) Елена Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Сербина) Елена Мартыновна

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Место рождения

Северо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка

Дата рождения

07.06.1925

Дата смерти

02.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925

Отец: Сербин Мартын

Мать: Сербина Екатерина

Северо-Казахстанская область, Мамлютский р-н, с. Покровка
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Лысенко Иван Семенович

Мамлютка
Рождение ребёнка
13.06.1959

Сын: Лысенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лысенко Иван Семенович

Казахстан, город Мамлютка
Адрес в Мамлютке: ул. Пролетарская, д.16, кв.2 (дом снесен).
Смерть
02.01.2013
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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