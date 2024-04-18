Некрылов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрылов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1987

Отец: Некрылов Александр Петрович

Мать: Некрылова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
24.12.2015

Сын: Некрылов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лесуненко Альбина Юрьевна

Рождение ребёнка
29.07.2020

Дочь: Некрылова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Лесуненко Альбина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесуненко Альбина Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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