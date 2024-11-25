(Поташева) Елена (Эля) 02.04.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

(Поташева) Елена (Эля)

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 02.04.1924

умерла 02.07.2013

Мать
(Куроедова) Евдокия17.02.1902 г.р.
Отец
Поташев Андрей1892 г.р.
Дети
Еремин Игорь21.12.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: Поташев Андрей

Мать: (Куроедова) Евдокия

Рождение ребёнка
21.12.1947

Сын: Еремин Игорь

Отец ребёнка: Еремин Петр

Рождение ребёнка
02.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремин Петр

г. Лиепае Латвия

Смерть
02.07.2013

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