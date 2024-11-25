(Поташева) Елена (Эля)
женский, родилась 02.04.1924
умерла 02.07.2013
Мать(Куроедова) Евдокия17.02.1902 г.р.
ОтецПоташев Андрей1892 г.р.
Дети
Еремин Игорь21.12.1947 г.р.
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Рождение
02.04.1924
Отец: Поташев Андрей
Мать: (Куроедова) Евдокия
Рождение ребёнка
21.12.1947
Сын: Еремин Игорь
Отец ребёнка: Еремин Петр
Рождение ребёнка
02.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремин Петр
г. Лиепае Латвия
Смерть
02.07.2013