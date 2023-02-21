Семенюк (не известно) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

21.04.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Дочь: Семенюк Анна Иероновна

Отец ребёнка: Семенюк Иерон Федорович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.

Дочь: Семенюк Мария Иероновна

Отец ребёнка: Семенюк Иерон Федорович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1891 ст.

Муж: Семенюк Иерон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Михаил Иеронович

Отец ребёнка: Семенюк Иерон Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
21.04.1901 ст.
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
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