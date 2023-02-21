Семенюк (не известно) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смерти21.04.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.
Дочь: Семенюк Анна Иероновна
Отец ребёнка: Семенюк Иерон Федорович
Рождение ребёнка
27.01.1891 ст.
Дочь: Семенюк Мария Иероновна
Отец ребёнка: Семенюк Иерон Федорович
Бракосочетание
До 1891 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенюк Иерон Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1901 ст.