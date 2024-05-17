Горда Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1940
Отец: не указан
Мать: Горда Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машанова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машанова Тамара Николаевна
Смерть
Неизвестно