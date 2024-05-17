Горда Иван Иванович 18.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горда Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1943 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1940

Отец: не указан

Мать: Горда Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машанова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машанова Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машанова Тамара Николаевна

Смерть
Неизвестно

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