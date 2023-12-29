Свешникова (Свешникова) Аксинья Васильевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1766
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1793
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Свешникова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Свешникова) Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Свешникова) Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Свешникова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Свешникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Свешников Мирон Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич