Свешникова (Свешникова) Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Аксинья Васильевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1766

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1793

Муж: Свешников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Свешникова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Свешникова) Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Свешникова) Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Свешникова) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Свешникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Свешников Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Алексеевич

Смерть
1848

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