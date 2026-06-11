Микитин Анкиндин Яковлев 1714 — найти родственников по фамилии на Familio

Микитин Анкиндин Яковлев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1714

умер Неизвестно

Отец
Микитин Яков ТитовНеизвестно г.р.
Мать
Микитина (Булгакова) Арина Исаева1682 г.р.
Супруги
Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова1732 г.р.
Дети
Никитина Евдокия Анкиндина1749 г.р.
Микитин Евстафий Акиндинов1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Микитин Яков Титов

Мать: Микитина (Булгакова) Арина Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Никитина Евдокия Анкиндина

Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Микитин Евстафий Акиндинов

Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Микитин Матвей Акиндинов

Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Микитин Никита Акиндинов

Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова

Смерть
Неизвестно

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