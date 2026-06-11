Микитин Анкиндин Яковлев
мужской, родился 1714
умер Неизвестно
ОтецМикитин Яков ТитовНеизвестно г.р.
МатьМикитина (Булгакова) Арина Исаева1682 г.р.
Супруги
Дети
Никитина Евдокия Анкиндина1749 г.р.
Микитин Евстафий Акиндинов1752 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Никитина Евдокия Анкиндина
Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Микитин Евстафий Акиндинов
Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Никитина (Кривоносова) Федосия Федосова
Смерть
Неизвестно