Захаров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
30.04.1973

Дочь: Захарова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Зинаида

Смерть
Неизвестно

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