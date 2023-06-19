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Овечкин Иван Винарьевич

Место рождения

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.08.1888 ст.

Дата смерти

27.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

1850 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888 ст.

Отец: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Мать: Овечкина Анна Евсеевна

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Овечкина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бутова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: Коростелёва Анна Ивановна

Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Овечкина Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна

Призыв на военную службу
1914
Бракосочетание
1920

Жена: Овечкина Соломея Федоровна

Гилёвка, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1920

Жена: Овечкина Соломея Федоровна

Рождение ребёнка
10.01.1921

Дочь: Мазнова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна

Рождение ребёнка
?.10.1924

Дочь: Абраменко Полина Ивановна

Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна

Рождение ребёнка
10.03.1927

Дочь: Гаврилова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна

Рождение ребёнка
20.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Ксения Ивановна

Смерть
27.04.1977
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область