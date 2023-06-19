Овечкин Иван Винарьевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1888 ст.
Дата смерти27.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888 ст.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Овечкина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бутова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: Коростелёва Анна Ивановна
Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Овечкина Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Овечкина Ксения Ивановна
Призыв на военную службу
1914
Бракосочетание
1920
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
10.01.1921
Дочь: Мазнова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна
Рождение ребёнка
?.10.1924
Дочь: Абраменко Полина Ивановна
Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна
Рождение ребёнка
10.03.1927
Дочь: Гаврилова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна
Рождение ребёнка
20.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечкина Соломея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овечкина Ксения Ивановна
Смерть
27.04.1977
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область