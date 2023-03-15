Ковалев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1932
Дочь: Самойленко Зоя Петровна
Мать ребёнка: Ковалев Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1935
Мать ребёнка: Ковалев Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косаротов Татьяна
Мать ребёнка: Ковалев Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалев Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно