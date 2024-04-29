Чуркина Александра Лексевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шмыгина (Чуркина) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1923
Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович
д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович
д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
29.09.1938
Дочь: Никулина (Чуркина) Антонина (Антанида) Федоровна
Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович
д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Otto Balthasar Bar. von Buxhoeveden
Смерть
Неизвестно
Супруг(-а): Ernst* Alexander Hugo von Nolcken