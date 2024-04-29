Чуркина Александра Лексевна 11.11.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуркина Александра Лексевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шмыгина (Чуркина) Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Чуркин Василий Федорович

Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович

д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1924

Сын: Чуркин Иван Федорович

Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович

д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чуркин Николай Федорович

Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Чуркин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.1938

Дочь: Никулина (Чуркина) Антонина (Антанида) Федоровна

Отец ребёнка: Чуркин Федор Михайлович

д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Otto Balthasar Bar. von Buxhoeveden
Смерть
Неизвестно
Супруг(-а): Ernst* Alexander Hugo von Nolcken

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